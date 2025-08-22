Circuit sur les hauteurs de Lapalisse Lapalisse Allier
Circuit sur les hauteurs de Lapalisse Lapalisse Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit sur les hauteurs de Lapalisse
Circuit sur les hauteurs de Lapalisse 03120 Lapalisse Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du bourg de Lapalisse, entre ville et campagne, vous découvrirez les facettes naturelles trop méconnues de la Cité des Vérités.
https://www.lapalisse-tourisme.com/ +33 4 70 99 08 39
English : Circuit on the heights of Lapalisse
From the centre of Lapalisse, between town and coutryside, you will discover unknown natural aspects of Lapalisse.
Deutsch :
Ausgehend von der Ortschaft Lapalisse, zwischen Stadt und Land, entdecken Sie die allzu unbekannten natürlichen Facetten der Stadt der Wahrheiten.
Italiano :
Partendo dalla città di Lapalisse, tra città e campagna, scoprirete le sfaccettature naturali troppo poco conosciute della Città delle Verità.
Español :
Partiendo de la localidad de Lapalisse, entre la ciudad y el campo, descubrirá las facetas naturales de la Ciudad de las Verdades que son demasiado poco conocidas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme