Circuit touristique par la route « Le Ségala, un patrimoine entre villages et nature » Baraqueville Aveyron

Circuit touristique par la route « Le Ségala, un patrimoine entre villages et nature » Baraqueville Aveyron vendredi 1 août 2025.

Circuit touristique par la route « Le Ségala, un patrimoine entre villages et nature »

Circuit touristique par la route « Le Ségala, un patrimoine entre villages et nature » 12160 Baraqueville Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit des monuments historiques dans leur écrin de verdure !

https://www.facebook.com/DestinationSegalaAveyron +33 5 65 72 02 52

English :

The circuit of historic monuments in their green setting!

Deutsch :

Der Rundgang zu historischen Denkmälern in ihrer grünen Umgebung!

Italiano :

Il circuito dei monumenti storici nella loro cornice verde!

Español :

¡El circuito de monumentos históricos en su entorno verde!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-05 par ADT Aveyron