Circuit vélo itinérant des villages de la vallée de la Dordogne Souillac Lot

Circuit vélo itinérant des villages de la vallée de la Dordogne Gare de Souillac 46200 Souillac Lot Occitanie

Durée : 600 Distance : 160000.0 Tarif :

Ce circuit vélo de 160 km et 2300m de dénivelé, sur route, destiné à être réalisé en itinérance sur 2 jours ( ou challenge à la journée !) vous invite à découvrir les plus beaux villages de la vallée de la Dordogne à travers des routes sinueuses et vallonnées.

Ce parcours se découpe en 2 étapes de 80 km, partant de la gare de Souillac, faisant étape à Saint Céré puis revenant au point de départ

English :

This 160 km, 2,300 m ascent road bike tour, designed for 2-day itineraries (or one-day challenges!) invites you to discover the most beautiful villages in the Dordogne valley on winding, hilly roads.

The route is divided into 2 stages of 80 km, starting at Souillac station, stopping off at Saint Céré and then returning to the starting point

Deutsch :

Diese Radtour über 160 km und 2300 Höhenmeter auf der Straße, die als 2-tägige Wandertour ( oder Tages-Challenge!) gedacht ist, lädt Sie dazu ein, die schönsten Dörfer des Dordogne-Tals auf kurvigen und hügeligen Straßen zu entdecken.

Die Strecke besteht aus zwei 80 km langen Etappen, die am Bahnhof von Souillac beginnen, in Saint Céré Halt machen und dann zum Ausgangspunkt zurückkehren

Italiano :

Questo tour ciclistico su strada di 160 km e 2.300 metri di altitudine, concepito come tour di 2 giorni (o come sfida di un giorno!), vi invita a scoprire i più bei villaggi della valle della Dordogna su strade tortuose e ondulate.

Il percorso è suddiviso in 2 tappe di 80 km, con partenza dalla stazione di Souillac, sosta a Saint Céré e ritorno al punto di partenza

Español :

Esta ruta cicloturista de 160 km y 2.300 m de altitud, concebida como un recorrido de 2 días (¡o como un desafío de un día!) le invita a descubrir los pueblos más bellos del valle del Dordoña por carreteras sinuosas y onduladas.

El recorrido se divide en 2 etapas de 80 km, con salida en la estación de Souillac, parada en Saint Céré y regreso al punto de partida

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot