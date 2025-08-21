La Bicicleta Ravito Souillac Lot

La Bicicleta Ravito

Accueil Vélo La Bicicleta Ravito 25, avenue de Sarlat 46200 Souillac Lot Occitanie

La Bicicleta Ravito propose un service de location de vélos électriques ou pas (VAE, Gravel, Vintage, Vélo de course), ainsi qu’un espace de réparation autonome pour les cyclistes

https://www.labicicletaravito.com/ +33 6 83 73 12 96

English :

La Bicicleta Ravito offers a rental service for electric and non-electric bikes (VAE, Gravel, Vintage, Racing bikes), as well as a self-service repair area for cyclists

Deutsch :

La Bicicleta Ravito bietet einen Verleihservice für Elektro- und Nicht-Elektrofahrräder (EVB, Gravel, Vintage, Rennrad) sowie einen autonomen Reparaturraum für Radfahrer an

Italiano :

La Bicicleta Ravito offre un servizio di noleggio di biciclette elettriche e non (VAE, Gravel, Vintage e da corsa), nonché un’area di riparazione self-service per i ciclisti

Español :

La Bicicleta Ravito ofrece un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y no eléctricas (VAE, Gravel, Vintage y de carreras), así como un área de autoservicio de reparación para ciclistas

