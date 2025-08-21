Copeyre VTT-VTC- Vélo électrique Souillac Lot
Copeyre VTT-VTC- Vélo électrique
Copeyre VTT-VTC- Vélo électrique Rue des Ondines 46200 Souillac Lot Occitanie
Location de vélos VTT VTC pour adultes et enfants et vélos à assistance électriques.
Disponibles sur nos bases de Souillac et Carlux sans réservations.
Base de Carlux du 01/07 au 31/08
Base de Souillac du 01/04 au 31/10
Groupes supérieurs à 10, sur réservation.
Toute location donne l’entrée offerte au parc Quercyland à Souillac le jour même.
https://www.canoes-dordogne.fr/ +33 5 65 32 72 61
English :
Rental of mountain bikes for adults and children and electric bikes.
Available at our Souillac and Carlux bases without reservation.
Carlux base: 01/07 to 31/08
Souillac base: 01/04 to 31/10
Groups of 10 or more, by prior arrangement.
All rentals include free admission to the Quercyland park in Souillac on the same day.
Deutsch :
Verleih von Mountainbikes VTC für Erwachsene und Kinder und Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung.
An unseren Stützpunkten in Souillac und Carlux ohne Reservierung verfügbar.
Stützpunkt Carlux: vom 01/07 bis 31/08
Stützpunkt Souillac: vom 01/04 bis 31/10
Gruppen von mehr als 10 Personen nach vorheriger Reservierung.
Bei jeder Vermietung wird der Eintritt in den Park Quercyland in Souillac am selben Tag geschenkt.
Italiano :
Noleggio di mountain bike per adulti e bambini e di biciclette elettriche.
Disponibile presso le nostre basi di Souillac e Carlux senza prenotazione.
Base di Carlux: dal 01/07 al 31/08
Base di Souillac: dal 01/04 al 31/10
Gruppi di 10 o più persone su prenotazione.
Tutti i noleggi includono l’ingresso gratuito al parco Quercyland di Souillac lo stesso giorno.
Español :
Alquiler de bicicletas de montaña para adultos y niños y bicicletas eléctricas.
Disponible en nuestras bases de Souillac y Carlux sin reserva previa.
Base de Carlux: del 01/07 al 31/08
Base de Souillac: del 01/04 al 31/10
Grupos a partir de 10 personas con reserva previa.
Todos los alquileres incluyen la entrada gratuita al parque Quercyland de Souillac el mismo día.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot