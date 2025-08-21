Copeyre VTT-VTC- Vélo électrique Souillac Lot

Copeyre VTT-VTC- Vélo électrique

Copeyre VTT-VTC- Vélo électrique Rue des Ondines 46200 Souillac Lot Occitanie

Location de vélos VTT VTC pour adultes et enfants et vélos à assistance électriques.

Disponibles sur nos bases de Souillac et Carlux sans réservations.

Base de Carlux du 01/07 au 31/08

Base de Souillac du 01/04 au 31/10

Groupes supérieurs à 10, sur réservation.

Toute location donne l’entrée offerte au parc Quercyland à Souillac le jour même.

https://www.canoes-dordogne.fr/ +33 5 65 32 72 61

English :

Rental of mountain bikes for adults and children and electric bikes.

Available at our Souillac and Carlux bases without reservation.

Carlux base: 01/07 to 31/08

Souillac base: 01/04 to 31/10

Groups of 10 or more, by prior arrangement.

All rentals include free admission to the Quercyland park in Souillac on the same day.

Deutsch :

Verleih von Mountainbikes VTC für Erwachsene und Kinder und Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung.

An unseren Stützpunkten in Souillac und Carlux ohne Reservierung verfügbar.

Stützpunkt Carlux: vom 01/07 bis 31/08

Stützpunkt Souillac: vom 01/04 bis 31/10

Gruppen von mehr als 10 Personen nach vorheriger Reservierung.

Bei jeder Vermietung wird der Eintritt in den Park Quercyland in Souillac am selben Tag geschenkt.

Italiano :

Noleggio di mountain bike per adulti e bambini e di biciclette elettriche.

Disponibile presso le nostre basi di Souillac e Carlux senza prenotazione.

Base di Carlux: dal 01/07 al 31/08

Base di Souillac: dal 01/04 al 31/10

Gruppi di 10 o più persone su prenotazione.

Tutti i noleggi includono l’ingresso gratuito al parco Quercyland di Souillac lo stesso giorno.

Español :

Alquiler de bicicletas de montaña para adultos y niños y bicicletas eléctricas.

Disponible en nuestras bases de Souillac y Carlux sin reserva previa.

Base de Carlux: del 01/07 al 31/08

Base de Souillac: del 01/04 al 31/10

Grupos a partir de 10 personas con reserva previa.

Todos los alquileres incluyen la entrada gratuita al parque Quercyland de Souillac el mismo día.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot