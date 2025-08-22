Circuit Vichy, 1939-1945

Circuit Vichy, 1939-1945 19 rue du Parc 03200 Vichy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

En 1940, Vichy, éblouissante Reine des villes d’eaux, devient un décor pour la pièce intitulée L’État Français, période 1940/44 . Sans le vouloir, Vichy est entrée dans l’histoire de France, dans l’histoire du monde, dans l’histoire tout court !

https://vichy1939-1945.com/ +33 4 70 98 71 94

English : Circuit Vichy, 1939-1945

In 1940, Vichy, the dazzling Reine des villes d’eaux, became the setting for a play entitled L’État Français, période 1940/44 . Unwittingly, Vichy became part of French history, world history and history itself!

Deutsch : Circuit Vichy, 1939-1945

1940 wurde Vichy, die schillernde Königin der Kurstädte, zur Kulisse für das Stück mit dem Titel Der französische Staat, Zeitraum 1940/44 . Ohne es zu wollen, ging Vichy in die Geschichte Frankreichs, in die Weltgeschichte, in die Geschichte überhaupt ein!

Italiano :

Nel 1940, Vichy, splendida regina delle città termali, divenne lo scenario di un’opera teatrale intitolata Lo Stato francese, periodo 1940/44 . Senza volerlo, Vichy è diventata parte della storia francese, della storia mondiale e della storia stessa!

Español : Circuit Vichy, 1939-1945

En 1940, Vichy, deslumbrante reina de las ciudades balneario, se convirtió en el escenario de una obra de teatro titulada El Estado francés, periodo 1940/44 . Sin saberlo, Vichy pasó a formar parte de la historia de Francia, del mundo y de la propia historia.

