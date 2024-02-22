Circuit voiture montagneux en Ardèche Verte Annonay Ardèche
Circuit voiture montagneux en Ardèche Verte Annonay Ardèche vendredi 1 août 2025.
Circuit voiture montagneux en Ardèche Verte
Circuit voiture montagneux en Ardèche Verte Départ devant l’Office de Tourisme, place des Cordeliers 07100 Annonay Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Mon dieu que la montagne est belle ! Jean Ferrat l’a chantée, prenez le temps de l’admirer.
https://www.ardechegrandair.com/ +33 4 75 33 24 51
English : Car trip through the mountains of Green Ardèche
« My God, the mountains are so beautiful! » as Jean Ferrat, the famous French singer, once sang. Here’s a chance to see why.
Deutsch :
Mein Gott, sind die Berge schön! Jean Ferrat hat sie besungen, nehmen Sie sich die Zeit, sie zu bewundern.
Italiano :
Mio Dio, la montagna è bellissima! Jean Ferrat ne ha cantato la storia, prendetevi il tempo per ammirarla.
Español :
¡Dios mío, la montaña es hermosa! Jean Ferrat cantó sobre ella, tómese el tiempo para admirarla.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-22 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme