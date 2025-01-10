Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne Lavergne Lot-et-Garonne

Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne Lavergne Lot-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne En VTT Difficulté moyenne

Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne Parking de la Mairie 47800 Lavergne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 25200.0 Tarif :

Ce parcours démarre du parking de l’église Saint-Maxence à Lavergne. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Lauzun, Saint-Colomb-de-Lauzun ou Bourgougnague.

Difficulté moyenne

https://www.openrunner.com/route-details/16741719 +33 5 53 94 49 21

English : Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne

This route starts from the Saint-Maxence church parking lot.

Deutsch : Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne

Dieser Rundgang beginnt am Parkplatz der Kirche Saint-Maxence.

Italiano :

Questo percorso parte dal parcheggio della chiesa di Saint-Maxence a Lavergne. È possibile unirsi al percorso anche da Lauzun, Saint-Colomb-de-Lauzun o Bourgougnague.

Español : Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne

Esta ruta parte del aparcamiento de la iglesia de Saint-Maxence.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine