Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne Lavergne Lot-et-Garonne
Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne Parking de la Mairie 47800 Lavergne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 25200.0
Ce parcours démarre du parking de l’église Saint-Maxence à Lavergne. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Lauzun, Saint-Colomb-de-Lauzun ou Bourgougnague.
https://www.openrunner.com/route-details/16741719 +33 5 53 94 49 21
English : Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne
This route starts from the Saint-Maxence church parking lot.
Deutsch : Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne
Dieser Rundgang beginnt am Parkplatz der Kirche Saint-Maxence.
Italiano :
Questo percorso parte dal parcheggio della chiesa di Saint-Maxence a Lavergne. È possibile unirsi al percorso anche da Lauzun, Saint-Colomb-de-Lauzun o Bourgougnague.
Español : Circuit VTT 10 Les bois de Lavergne
Esta ruta parte del aparcamiento de la iglesia de Saint-Maxence.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine