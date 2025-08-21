Circuit VTT 11 La Dourdenne Lavergne Lot-et-Garonne
Circuit VTT 11 La Dourdenne Lavergne Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT 11 La Dourdenne En VTT Facile
Circuit VTT 11 La Dourdenne Parking de l’église 47800 Lavergne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 15700.0 Tarif :
Ce parcours démarre du parking de l’église Saint-Maxence à Lavergne. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Montignac-de-Lauzun
Facile
https://www.openrunner.com/route-details/22044275 +33 5 53 94 49 21
English : Circuit VTT 11 La Dourdenne
This route starts from the Saint-Maxence church parking lot.
Deutsch : Circuit VTT 11 La Dourdenne
Dieser Rundgang beginnt am Parkplatz der Kirche Saint-Maxence.
Italiano :
Questo percorso parte dal parcheggio della chiesa di Saint-Maxence a Lavergne. È possibile unirsi al percorso anche da Montignac-de-Lauzun
Español : Circuit VTT 11 La Dourdenne
Esta ruta parte del aparcamiento de la iglesia de Saint-Maxence.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine