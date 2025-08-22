Lavergne, la randonnée de la Dourdenne Lavergne Lot-et-Garonne

Lavergne, la randonnée de la Dourdenne A cheval Difficile

Lavergne, la randonnée de la Dourdenne 47800 Lavergne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14900.0 Tarif :

Cette longue randonnée parcourt les deux versants de la Dourdenne, affluent du Dropt. Puits, pigeonniers, moulin à vent, maisons de caractère, les églises St-Maxence et de La Mothe-d’Alès et le château éponyme agrémenteront votre sortie.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Lavergne, la randonnée de la Dourdenne

This long hike follows the two sides of the Dourdenne, a tributary of the Dropt. Wells, dovecotes, windmills, houses of character, the churches of St-Maxence and La Mothe-d’Alès and the eponymous castle will enhance your outing.

Deutsch : Lavergne, la randonnée de la Dourdenne

Diese lange Wanderung verläuft auf beiden Seiten des Flusses Dourdenne, einem Nebenfluss des Dropt. Brunnen, Taubenschläge, eine Windmühle, charaktervolle Häuser, die Kirchen St-Maxence und La Mothe-d’Alès sowie das gleichnamige Schloss werden Ihren Ausflug bereichern.

Italiano :

Questa lunga passeggiata segue le due sponde della Dourdenne, affluente del Dropt. Pozzi, piccionaie, mulini a vento, case di carattere, le chiese di St-Maxence e La Mothe-d’Alès e l’omonimo castello arricchiranno la vostra gita.

Español : Lavergne, la randonnée de la Dourdenne

Este largo paseo sigue las dos orillas de la Dourdenne, un afluente del Dropt. Pozos, palomares, molinos de viento, casas con carácter, las iglesias de St-Maxence y La Mothe-d’Alès y el castillo del mismo nombre realzarán su excursión.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine