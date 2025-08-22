Circuit VTT 5 Les Hauts d’Agnac Lauzun Lot-et-Garonne
Circuit VTT 5 Les Hauts d’Agnac Lauzun Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT 5 Les Hauts d’Agnac En VTT Difficulté moyenne
Circuit VTT 5 Les Hauts d’Agnac Halle du village 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 21000.0 Tarif :
Départ devant la halle de Lauzun. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Agnac ou Bourgougnague.
Difficulté moyenne
https://www.openrunner.com/route-details/22013054 +33 5 53 94 49 21
English : Circuit VTT 5 Les Hauts d’Agnac
Departure in front of the Lauzun market.
Deutsch : Circuit VTT 5 Les Hauts d’Agnac
Start vor der Markthalle in Lauzun.
Italiano :
Partenza davanti al mercato coperto di Lauzun. È possibile unirsi al percorso anche da Agnac o Bourgougnague.
Español : Circuit VTT 5 Les Hauts d’Agnac
Salida frente al mercado de Lauzun.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine