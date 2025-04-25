Circuit VTT 7 Les Balcons d’Orbey Orbey Haut-Rhin
Circuit VTT 7 Les Balcons d’Orbey Orbey Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT 7 Les Balcons d’Orbey
Circuit VTT 7 Les Balcons d’Orbey Blancrupt 68370 Orbey Haut-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 40000.0 Tarif :
Distance: 40 km, Durée: 4h, Dénivelé: +983m Niveau confirmé
http://www.lac-blanc.com/ +33 3 89 78 22 78
English :
Distance: 40 km, Duration: 4h, Ascent: +983m Advanced level
Deutsch :
Distanz: 40 km, Dauer: 4h, Höhenunterschied: +983m Fortgeschrittenes Niveau
Italiano :
Distanza: 40 km, Durata: 4h, Dislivello: +983m Livello avanzato
Español :
Distancia: 40 km, Duración: 4h, Desnivel: +983m Nivel avanzado
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace