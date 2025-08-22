Circuit VTT 8 Le Grand tour Graoussettes Lauzun Lot-et-Garonne
Circuit VTT 8 Le Grand tour Graoussettes Lauzun Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT 8 Le Grand tour Graoussettes En VTT Difficile
Circuit VTT 8 Le Grand tour Graoussettes Halle du village 47410 Lauzun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 25000.0 Tarif :
Départ devant la halle de Lauzun. Vous pouvez aussi joindre le parcours depuis Saint-Colomb-de-Lauzun, Ségalas ou Sérignac-Péboudou.
Difficile
https://www.openrunner.com/route-details/22024938 +33 5 53 94 49 21
English : Circuit VTT 8 Le Grand tour Graoussettes
Departure in front of the Lauzun market.
Deutsch : Circuit VTT 8 Le Grand tour Graoussettes
Start vor der Markthalle in Lauzun.
Italiano :
Partenza davanti al mercato di Lauzun. È possibile unirsi al percorso anche da Saint-Colomb-de-Lauzun, Ségalas o Sérignac-Péboudou.
Español : Circuit VTT 8 Le Grand tour Graoussettes
Salida frente al mercado de Lauzun.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine