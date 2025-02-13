Circuit VTT 9 km Saint-Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Circuit VTT 9 km Saint-Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente Charente vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT 9 km Saint-Yrieix

Circuit VTT 9 km Saint-Yrieix Plan d’eau de la Grande Prairie 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit famille à très faible dénivelé permet de découvrir aussi bien les espaces naturels préservés des bords de Charente que les villages, dont celui de Vénat, ancien centre administratif de la commune.

https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/les-espaces-vtt +33 5 45 95 16 84

English :

This « family » circuit with a very low altitude difference allows you to discover the preserved natural spaces of the banks of the Charente as well as the villages, including that of Vénat, the former administrative center of the commune.

Deutsch :

Auf dieser « Familienroute » mit sehr geringem Höhenunterschied können Sie sowohl die unberührten Naturräume am Ufer der Charente als auch die Dörfer entdecken, darunter Vénat, das ehemalige Verwaltungszentrum der Gemeinde.

Italiano :

Questo circuito « familiare » con un dislivello molto basso permette di scoprire le aree naturali preservate delle rive della Charente e i villaggi, tra cui Vénat, l’antico centro amministrativo del comune.

Español :

Este circuito « familiar » con muy poco desnivel permite descubrir tanto los espacios naturales preservados de las orillas de la Charente como los pueblos, entre ellos Vénat, antiguo centro administrativo del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-13 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme