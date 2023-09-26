Circuit VTT De la Baraque froide à Belvezet La Couvertoirade Aveyron
Succession de pistes et de monotraces pour ce circuit au coeur des steppes et des landes du Causse du Larzac qui vous conduira à La Couvertoirade, joyau templier fortifié, parmi les Plus Beaux Villages de France. A faire absolument en famille!
English :
Succession of tracks and monotraces for this circuit in the heart of the steppes and moors of the Causse du Larzac which will lead you to La Couvertoirade, a fortified Templar jewel, among the Most Beautiful Villages of France. To do absolutely in family!
Deutsch :
Diese Tour führt Sie durch die Steppen und Heidelandschaften des Causse du Larzac nach La Couvertoirade, einem befestigten Juwel der Templer, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs zählt. Ein absolutes Muss für die ganze Familie!
Italiano :
Una successione di piste e monotraces per questo circuito nel cuore delle steppe e delle brughiere della Causse du Larzac che vi condurrà a La Couvertoirade, gioiello templare fortificato, tra i Borghi più belli di Francia. Un’esperienza da non perdere per tutta la famiglia!
Español :
Sucesión de pistas y monotraces para este circuito en el corazón de las estepas y páramos del Causse du Larzac que le llevará a La Couvertoirade, joya templaria fortificada, entre los Pueblos más Bonitos de Francia. Una actividad imprescindible para toda la familia
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-26 par ADT Aveyron