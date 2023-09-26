Circuit VTT De La Baraque Froide à La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron

Circuit VTT De La Baraque Froide à La Blaquèrerie

Circuit VTT De La Baraque Froide à La Blaquèrerie 12230 La Couvertoirade Aveyron Occitanie

Au gré de pistes et de monotraces, arpentez les paysages du causse du Larzac et empruntez des buissières ombragées pour arriver à La Couvertoirade, joyau fortifié du circuit templier et hospitalier.

https://www.facebook.com/larzactourisme/?ref=bookmarks   +33 5 65 62 23 64

English :

Following tracks and monotraces, walk through the landscapes of the Larzac causse and take shady paths to reach La Couvertoirade, a fortified jewel of the Templar and Hospitaller circuit.

Deutsch :

Auf Pisten und Monotrails durchstreifen Sie die Landschaften der Causse du Larzac und folgen schattigen Buchsbaumhainen, um nach La Couvertoirade zu gelangen, einem befestigten Juwel des Templer- und Hospitalkreises.

Italiano :

Lungo sentieri e monotraces, attraversate i paesaggi della causse del Larzac e percorrete sentieri ombreggiati per raggiungere La Couvertoirade, gioiello fortificato del circuito templare e ospitaliero.

Español :

A lo largo de pistas y monotractos, recorra los paisajes de la causse de Larzac y tome caminos sombreados para llegar a la Couvertoirade, joya fortificada del circuito templario y hospitalario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-26 par ADT Aveyron