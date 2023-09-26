Circuit VTT De La Baraque Froide à La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron
Circuit VTT De La Baraque Froide à La Blaquèrerie La Couvertoirade Aveyron vendredi 1 août 2025.
Circuit VTT De La Baraque Froide à La Blaquèrerie
Circuit VTT De La Baraque Froide à La Blaquèrerie 12230 La Couvertoirade Aveyron Occitanie
Au gré de pistes et de monotraces, arpentez les paysages du causse du Larzac et empruntez des buissières ombragées pour arriver à La Couvertoirade, joyau fortifié du circuit templier et hospitalier.
https://www.facebook.com/larzactourisme/?ref=bookmarks +33 5 65 62 23 64
English :
Following tracks and monotraces, walk through the landscapes of the Larzac causse and take shady paths to reach La Couvertoirade, a fortified jewel of the Templar and Hospitaller circuit.
Deutsch :
Auf Pisten und Monotrails durchstreifen Sie die Landschaften der Causse du Larzac und folgen schattigen Buchsbaumhainen, um nach La Couvertoirade zu gelangen, einem befestigten Juwel des Templer- und Hospitalkreises.
Italiano :
Lungo sentieri e monotraces, attraversate i paesaggi della causse del Larzac e percorrete sentieri ombreggiati per raggiungere La Couvertoirade, gioiello fortificato del circuito templare e ospitaliero.
Español :
A lo largo de pistas y monotractos, recorra los paisajes de la causse de Larzac y tome caminos sombreados para llegar a la Couvertoirade, joya fortificada del circuito templario y hospitalario.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-26 par ADT Aveyron