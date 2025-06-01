Circuit VTT du Sandplatz Dabo Moselle

Circuit VTT du Sandplatz Dabo Moselle vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT du Sandplatz Adultes En VTT Difficile

Circuit VTT du Sandplatz Col de la Schleif 57850 Dabo Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 9000.0 Tarif :

Ce circuit VTT sur les hauteurs de Dabo vous comblera par les paysages majestueux qu’il traverse. A commencer par les hauteurs boisées du Grand Rosskopf et du Wetzkopf puis par de curieuses formes façonnées par l’érosion: le Steinerne Maennel ou petit bonhomme de pierre émerge de la forêt tel une statue. Les Vosges vous ouvre leurs portes.

Difficile

English :

This mountain bike tour on the heights of Dabo will fill you with the majestic landscapes it crosses. Beginning with the wooded heights of the Grand Rosskopf and Wetzkopf and then with curious shapes shaped by erosion: the Steinerne Maennel or little stone man emerges from the forest like a statue. The Vosges opens its doors to you.

Deutsch :

Diese Mountainbike-Tour auf den Höhen von Dabo wird Sie mit den majestätischen Landschaften, die sie durchquert, begeistern. Angefangen bei den bewaldeten Höhen des Grand Rosskopf und des Wetzkopfes bis hin zu den kuriosen, von der Erosion geformten Formen: Das Steinerne Maennel oder Steinmännchen ragt wie eine Statue aus dem Wald heraus. Die Vogesen öffnen ihre Türen für Sie.

Italiano :

Questo tour in mountain bike sulle alture di Dabo vi incanterà per i paesaggi maestosi che attraversa. A cominciare dalle alture boscose del Grand Rosskopf e del Wetzkopf e poi dalle curiose forme modellate dall’erosione: lo Steinerne Maennel o omino di pietra emerge dalla foresta come una statua. I Vosgi vi aprono le porte.

Español :

Esta excursión en bicicleta de montaña por las alturas de Dabo le encantará por los majestuosos paisajes que atraviesa. Empezando por las alturas boscosas del Grand Rosskopf y el Wetzkopf y siguiendo por curiosas formas moldeadas por la erosión: el Steinerne Maennel o pequeño hombre de piedra emerge del bosque como una estatua. Los Vosgos le abren sus puertas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain