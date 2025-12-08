Circuit VTT-E Descente des Bauches La Plagne Tarentaise Savoie
Circuit VTT-E Descente des Bauches La Plagne Tarentaise Savoie vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT-E Descente des Bauches
Circuit VTT-E Descente des Bauches A l’arrivée du Télésiège du Bijolin 73210 La Plagne Tarentaise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Itinéraire intéressant pour débutant pour profiter de beaux paysages facilement !
https://www.la-plagne.com/montchavin-les-coches +33 4 79 07 82 82
English : MTB-E circuit: Descente des Bauches
An interesting route for beginners to enjoy beautiful landscapes with ease!
Deutsch : Mountainbike-Route E Abfahrt von Les Bauches
Interessante Route für Anfänger, um schöne Landschaften leicht zu genießen!
Italiano :
Un percorso interessante per i principianti che vogliono godersi il bellissimo paesaggio!
Español :
Una ruta interesante para que los principiantes disfruten del hermoso paisaje
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme