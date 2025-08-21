Circuit VTT Entre Sioule et Bouble 14.5 km Bayet Allier

Circuit VTT Entre Sioule et Bouble 14.5 km

Circuit VTT Entre Sioule et Bouble 14.5 km Départ du parking de l’église 03500 Bayet Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Entre la Sioule à Bayet, dans sa vaste plaine, et la Bouble qui, nonchalante, termine son parcours au pied des coteaux de Chareil¬Cintrat, de grandes étendues de champs aux maisons et fermes éparses invitent à la flânerie…

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Between the Sioule at Bayet, in its vast plain, and the Bouble, which nonchalantly ends its course at the foot of the Chareil¬Cintrat hills, vast stretches of fields with scattered houses and farms invite you to stroll…

Deutsch :

Zwischen der Sioule in Bayet, in ihrer weiten Ebene, und der Bouble, die lässig ihren Lauf am Fuße der Hänge von Chareil¬Cintrat beendet, laden weite Felder mit verstreuten Häusern und Bauernhöfen zum Flanieren ein…

Italiano :

Tra la Sioule a Bayet, nella sua vasta pianura, e il Bouble, che termina con disinvoltura il suo corso ai piedi delle colline di Chareil¬Cintrat, vaste distese di campi con case e fattorie sparse invitano a fare una passeggiata…

Español :

Entre el Sioule en Bayet, en su vasta llanura, y el Bouble, que termina su curso despreocupadamente al pie de las colinas de Chareil¬Cintrat, vastas extensiones de campos con casas y granjas dispersas invitan a pasear…

