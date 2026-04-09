Bayet

Les marchés d’été à Bayet

Place de Bellevue Bayet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06

Marchés d’été à Bayet avec artisans, producteurs fermiers et créateurs… Brunch au restaurant le marron À partir de 11h30, 25€. Café ouvert à partir de 09h00.

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Place de Bellevue Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie@bayet.fr

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English :

Summer markets in Bayet with craftsmen, farmers and designers… Brunch at restaurant le marron From 11:30 am, 25? Café open from 09:00.

L’événement Les marchés d’été à Bayet Bayet a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Val de Sioule