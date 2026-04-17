Les marchés d’été à Bayet Bayet
Les marchés d’été à Bayet Bayet dimanche 3 mai 2026.
Bayet
Les marchés d’été à Bayet
Place de Bellevue Bayet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06
Venez découvrir les marchés d’été à Bayet, où vous trouverez une variété d’artisans, de producteurs fermiers et de créateurs. Les marchés se tiennent tous les dimanches de 9h à 13h. Un brunch est proposé au restaurant Le Marronnier.
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Place de Bellevue Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 26 mairie@bayet.fr
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English :
Come and discover Bayet’s summer markets, where you’ll find a variety of artisans, farm producers and designers. Markets are held every Sunday from 9am to 1pm. Brunch is available at the restaurant Le Marronnier.
L’événement Les marchés d’été à Bayet Bayet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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