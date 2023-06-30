Circuit VTT « La Fontaine des Pélerins » Chooz Ardennes

Circuit VTT « La Fontaine des Pélerins » Chooz Ardennes vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT « La Fontaine des Pélerins »

Circuit VTT « La Fontaine des Pélerins » 08600 Chooz Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Balisage sur le terrain Flèche jaune sous laquelle se trouve le n° du circuit (25) sur fond rougeLe fond de couleur, sur lequel se trouve le n° du circuit, indique le degré de difficulté du circuit Vert Très facileBleu FacileRouge DifficileNoir Très difficileA noter Distance 27 kmDénivelé 420 mètresDifficulté Difficile

+33 3 24 42 92 42

English :

Field markings Yellow arrow under which is the circuit number (25) on a red backgroundThe colored background, on which is the circuit number, indicates the degree of difficulty of the circuit Green Very easyBlue EasyRed DifficultBlack Very difficultNote: Distance: 27 kmDifficulty: Difficulty: Difficult

Deutsch :

Markierung im Gelände: Gelber Pfeil, unter dem sich die Nummer des Rundwegs (25) auf rotem Grund befindetDer farbige Grund, auf dem sich die Nummer des Rundwegs befindet, gibt den Schwierigkeitsgrad des Rundwegs an:Grün: Sehr leichtBlau: LeichtRot: SchwerSchwarz: Sehr schwierigAufgemerkt: Distanz: 27 kmHöhenunterschied: 420 MeterSchwierigkeitsgrad: Schwer

Italiano :

Marcature sul terreno: Freccia gialla sotto la quale si trova il numero del circuito (25) su sfondo rossoLo sfondo colorato, sul quale si trova il numero del circuito, indica il grado di difficoltà del circuito:Verde: Molto facileBlu: FacileRosso: DifficileNero: Molto difficileDistanza: 27 kmDistanza in altezza: 420 metriDifficoltà: Difficile

Español :

Marcas en el suelo: Flecha amarilla bajo la cual está el número del circuito (25) sobre fondo rojoEl fondo de color, sobre el cual está el número del circuito, indica el grado de dificultad del mismo:Verde: Muy fácilAzul: FácilRojo: DifícilNegro: Muy difícilDistancia: 27 kmDistancia en altura: 420 metrosDificultad: Difícil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme