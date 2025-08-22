Randonnée Les roches de devant Chooz n°1 Chooz Ardennes
Randonnée Les roches de devant Chooz n°1 Chooz Ardennes vendredi 1 mai 2026.
Randonnée Les roches de devant Chooz n°1
Randonnée Les roches de devant Chooz n°1 08600 Chooz Ardennes Grand Est
Durée : Distance : 4000.0 Tarif :
Au départ du Petit Chooz (rive droite au pied du pont)A noter Distance 4 kmsDurée du parcours 2 heuresDénivelé 130 mètres
+33 3 24 42 92 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Starting from Petit Chooz (right bank at the foot of the bridge)Note:Distance: 4 kmsTime: 2 hoursDrop: 130 metres
Deutsch :
Vom Petit Chooz aus (rechtes Ufer am Fuße der Brücke)Zu beachten:Distanz: 4 kmsDauer der Strecke: 2 StundenHöhenunterschied: 130 Meter
Italiano :
Partenza dal Petit Chooz (riva destra ai piedi del ponte)Note:Distanza: 4 kmDurata del percorso: 2 oreDislivello: 130 metri
Español :
Salida desde Petit Chooz (orilla derecha al pie del puente)Nota:Distancia: 4 kmsDuración del recorrido: 2 horasDesnivel: 130 metros
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme