Circuit VTT Pichegru

Circuit VTT Pichegru 08600 Chooz Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Balisage sur le terrain Flèche jaune sous laquelle se trouve le n° du circuit (27) sur fond rouge Le fond de couleur, sur lequel se trouve le n° du circuit, indique le degré de difficulté du circuit Vert Très facile Bleu Facile Rouge Difficile Noir Très difficileA noter Distance 12 km Dénivelé 225 mètresDifficulté Difficile

+33 3 24 42 92 42

English :

Marking on the ground Yellow arrow under which is the circuit number (27) on a red background The coloured background, on which is the circuit number, indicates the degree of difficulty of the circuit: Green: Very easy Blue: Easy Red: Difficult Black: Very difficultNote: Distance: 12 km Difference in altitude: 225 metersDifficulty: Difficult

Deutsch :

Markierung im Gelände: Gelber Pfeil, unter dem sich die Nummer des Rundwegs (27) auf rotem Grund befindet Der farbige Grund, auf dem sich die Nummer des Rundwegs befindet, gibt den Schwierigkeitsgrad des Rundwegs an: Grün: Sehr leicht Blau: Leicht Rot: Schwer Schwarz Sehr schwierigAnmerkung: Entfernung: 12 km Höhenunterschied: 225 MeterSchwierigkeitsgrad: Schwierig

Italiano :

Lo sfondo colorato, su cui si trova il numero del percorso, indica il grado di difficoltà del percorso: Verde: Molto facile Blu: Facile Rosso: Difficile Nero: Molto difficileDistanza: 12 km Dislivello: 225 metriDifficoltà: Difficile

Español :

El fondo de color, en el que se encuentra el número de la ruta, indica el grado de dificultad de la misma: Verde: Muy fácil Azul: Fácil Rojo: Difícil Negro: Muy difícilDistancia: 12 kmSubida de altura: 225 metrosDificultad: Difícil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme