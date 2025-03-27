Circuit VTT n° 95 vieux Saint-Laurent Épinal Vosges

Circuit VTT n° 95 vieux Saint-Laurent Épinal Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit VTT n° 95 vieux Saint-Laurent Adultes En VTT Facile

Circuit VTT n° 95 vieux Saint-Laurent Route de Bertraménil 88000 Épinal Vosges Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Parcourez près de 1500 kilomètres de pistes VTT balisées et labélisées FFC. Avec 90% de chemins forestiers, ces parcours permettent de découvrir la diversité des forêts vosgiennes aux débutants comme aux vététistes confirmés.

Boucle facile avec un balisage bleu FFC

Facile

https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/nos-circuits/ +33 3 29 82 53 32

English :

Ride on nearly 1500 kilometers of marked and FFC certified mountain bike trails. With 90% of forest roads, these trails allow beginners and experienced bikers alike to discover the diversity of the Vosges forests.

Easy loop with blue FFC markings

Deutsch :

Befahren Sie fast 1500 Kilometer markierte und mit dem FFC-Label versehene Mountainbike-Strecken. Mit 90 % Waldwegen bieten diese Strecken sowohl Anfängern als auch erfahrenen Mountainbikern die Möglichkeit, die Vielfalt der Vogesenwälder zu entdecken.

Leichte Schleife mit blauer FFC-Markierung

Italiano :

Percorrete quasi 1500 chilometri di sentieri per mountain bike segnalati e approvati dalla FFC. Con il 90% dei percorsi nella foresta, questi itinerari permettono a principianti ed esperti di scoprire la diversità delle foreste dei Vosgi.

Anello facile con marcatura FFC blu

Español :

Recorra casi 1.500 kilómetros de senderos señalizados y homologados por la FFC para bicicletas de montaña. Con el 90% de los senderos en el bosque, estas rutas permiten a los principiantes y a los ciclistas de montaña experimentados descubrir la diversidad de los bosques de los Vosgos.

Bucle fácil con marcas azules FFC

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-27 par Système d’information touristique Lorrain