Circuit VTT n°118 / Boussières Boussières Doubs

Circuit VTT n°118 Boussières église de boussières 25320 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Parcours relativement roulant où vous trouverez tous types de sols le circuit alterne entre chemins blanc, portions de petites routes peu fréquentées et sentiers en sous-bois. Un passage ludique le long d’un ruisseau deviendra délicat lorsqu’il faudra passer d’une rive à l’autre, et ce à deux reprises. Vous noterez tout de même quelques petites difficultés, notamment des petites montées techniques où par temps humide, le pied à terre s’imposera.

A relatively rolling course where you will find all types of soil: the circuit alternates between white roads, portions of small roads with little traffic and paths in the undergrowth. A playful passage along a stream becomes tricky when you have to cross from one bank to the other, and this twice. You will still notice some small difficulties, notably small technical climbs where in wet weather, the foot on the ground will be necessary.

Die Strecke ist relativ leicht zu bewältigen und bietet alle Arten von Bodenbelägen: Die Strecke führt abwechselnd über weiße Wege, Abschnitte kleiner, wenig befahrener Straßen und Pfade im Unterholz. Eine spielerische Passage entlang eines Baches wird knifflig, wenn Sie zweimal von einem Ufer zum anderen wechseln müssen. Sie werden jedoch einige kleine Schwierigkeiten feststellen, insbesondere kleine technische Steigungen, wo bei feuchtem Wetter ein Fuß auf den Boden gesetzt werden muss.

Un percorso relativamente ondulato dove si trovano tutti i tipi di terreno: il circuito alterna sentieri bianchi, tratti di stradine poco trafficate e sentieri nel sottobosco. Un passaggio giocoso lungo un ruscello diventa difficile quando si deve passare da una sponda all’altra, e questo in due occasioni. Ci sono alcune difficoltà minori, in particolare alcune salite tecniche dove, in caso di pioggia, è necessario mettere il piede a terra.

Un recorrido relativamente ondulado en el que encontrarás todo tipo de terrenos: el circuito alterna caminos blancos, tramos de pequeñas carreteras poco transitadas y senderos entre la maleza. Un paso lúdico a lo largo de un arroyo se vuelve complicado cuando hay que cruzar de una orilla a otra, y esto en dos ocasiones. Hay algunas dificultades menores, sobre todo algunas subidas técnicas en las que, con tiempo húmedo, habrá que pisar a fondo.

