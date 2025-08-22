Sentier des Sources 2 Boussières Doubs

Sentier des Sources 2 A pieds Facile

Sentier des Sources 2 Vaire 25220 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Ce circuit agréable vous conduira à travers les paysages bucoliques de la Vallée du Doubs. à mi-parcours, dirigez-vous vers la Source Chaney le ruisseau est une résurgence du marais de Saône. Il provient de la même source que l’eau d’Arcier, qui alimente Besançon en eau potable.

Facile

https://www.grandes-heures-nature.fr/activites/les-randonnees-pedestres/

English :

This pleasant circuit will lead you through the bucolic landscapes of the Doubs Valley. Halfway along, head for the Chaney Spring: the stream is a resurgence of the Saône marsh. It comes from the same source as the water of Arcier, which supplies Besançon with drinking water.

Deutsch :

Dieser angenehme Rundweg führt Sie durch die bukolischen Landschaften des Doubs-Tals. Auf halber Strecke sollten Sie sich auf den Weg zur Quelle Chaney machen: Der Bach ist ein Wiederaufstieg aus dem Saône-Sumpf. Er stammt aus der gleichen Quelle wie das Wasser von Arcier, das Besançon mit Trinkwasser versorgt.

Italiano :

Questo piacevole circuito vi condurrà attraverso i paesaggi bucolici della valle del Doubs. A metà del percorso, dirigetevi verso la Source Chaney: il torrente è una risorgenza della palude della Saona. Proviene dalla stessa sorgente dell’acqua Arcier, che fornisce acqua potabile a Besançon.

Español :

Este agradable circuito le llevará por los bucólicos paisajes del valle del Doubs. A mitad del recorrido, diríjase a la Fuente Chaney: el arroyo es un resurgimiento del pantano del Saona. Procede de la misma fuente que el agua del Arcier, que abastece de agua potable a Besançon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data