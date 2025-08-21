Escal’ô Boussières Doubs

Escal’ô Boussières Doubs vendredi 1 mai 2026.

Escal’ô

Escal’ô 10 rue des Frênes 25320 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Spécialiste de l’escalade, du canyoning, de la Via Ferrata, du canoë, du kayak et du VTT, Julien vous accompagne en toute sécurité, à tous les niveaux

  +33 6 74 26 72 56

English : Escal’ô

A specialist in climbing, canyoning, Via Ferrata, canoeing, kayaking and mountain biking, accompanies you in complete safety, and adapts to all levels

Deutsch : Escal’ô

Julien ist Spezialist für Klettern, Canyoning, Klettersteig, Kanufahren, Kajakfahren und Mountainbiken. Er begleitet Sie in absoluter Sicherheit!

Italiano :

Specialista in arrampicata, canyoning, via ferrata, canoa, kayak e mountain bike, Julien è in grado di guidarvi in sicurezza a tutti i livelli

Español :

Como especialista en escalada, barranquismo, vías ferratas, piragüismo, kayak y bicicleta de montaña, Julien puede guiarle con seguridad a todos los niveles

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-21 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data