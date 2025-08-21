Escal’ô Boussières Doubs
Escal’ô 10 rue des Frênes 25320 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Spécialiste de l’escalade, du canyoning, de la Via Ferrata, du canoë, du kayak et du VTT, Julien vous accompagne en toute sécurité, à tous les niveaux
+33 6 74 26 72 56
A specialist in climbing, canyoning, Via Ferrata, canoeing, kayaking and mountain biking, accompanies you in complete safety, and adapts to all levels
Julien ist Spezialist für Klettern, Canyoning, Klettersteig, Kanufahren, Kajakfahren und Mountainbiken. Er begleitet Sie in absoluter Sicherheit!
Specialista in arrampicata, canyoning, via ferrata, canoa, kayak e mountain bike, Julien è in grado di guidarvi in sicurezza a tutti i livelli
Como especialista en escalada, barranquismo, vías ferratas, piragüismo, kayak y bicicleta de montaña, Julien puede guiarle con seguridad a todos los niveles
