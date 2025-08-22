Sentier du Bois de la Fougère Boussières Doubs

Sentier du Bois de la Fougère A pieds Facile

Sentier du Bois de la Fougère Mamirolle 25620 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Facilement accessible à petits et grands, ce sentier permet d’observer des paysages agricoles typiques des premiers plateaux jurassiens. Au départ du village de Mamirolle, traversez aussi le Bois de la Fougère et apercevez le village du Gratteris. Avec un dénivelé très faible, ce sentier se prête facilement aux sorties familiales.

English :

Easily accessible to young and old, this trail allows you to observe typical agricultural landscapes of the first Jura plateaus. From the village of Mamirolle, you can also cross the Bois de la Fougère and see the village of Gratteris. With a very small difference in altitude, this trail is easily suitable for family outings.

Deutsch :

Dieser für Groß und Klein leicht zugängliche Pfad ermöglicht es Ihnen, die typischen Agrarlandschaften der ersten Hochebenen des Jura zu beobachten. Vom Dorf Mamirolle aus durchqueren Sie auch den Bois de la Fougère und erblicken das Dorf Le Gratteris. Mit einem sehr geringen Höhenunterschied eignet sich dieser Weg leicht für Familienausflüge.

Italiano :

Facilmente accessibile a grandi e piccini, questo sentiero permette di osservare i paesaggi agricoli tipici dei primi altopiani del Giura. Dal villaggio di Mamirolle, si può anche attraversare il Bois de la Fougère e vedere il villaggio di Gratteris. Con un dislivello molto ridotto, questo sentiero è facilmente adatto alle gite in famiglia.

Español :

Fácilmente accesible para grandes y pequeños, este sendero permite observar los paisajes agrícolas típicos de las primeras mesetas del Jura. Desde el pueblo de Mamirolle, también se puede cruzar el Bois de la Fougère y ver el pueblo de Gratteris. Con un desnivel muy pequeño, este sendero se adapta fácilmente a los paseos en familia.

