Sentier des Sources d’Arcier Boussières Doubs

Distance : 1500.0
Parcours très facile qui valorise les richesses exceptionnelles du site d’Arcier (sources et aqueduc)
Facile
English :
A very easy route that highlights the exceptional richness of the Arcier site (springs and aqueduct)
Deutsch :
Sehr leichte Strecke, die die außergewöhnlichen Reichtümer des Ortes Arcier (Quellen und Aquädukt) aufwertet
Italiano :
Un percorso molto facile che mette in evidenza le eccezionali ricchezze del sito di Arcier (sorgenti e acquedotto)
Español :
Recorrido muy fácil que pone de relieve los valores excepcionales del sitio de Arcier (fuentes y acueducto)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data