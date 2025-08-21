Sentier des Sources d’Arcier Boussières Doubs

Sentier des Sources d’Arcier A pieds Facile

Sentier des Sources d’Arcier Vaire 25220 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 1500.0

Parcours très facile qui valorise les richesses exceptionnelles du site d’Arcier (sources et aqueduc)

Facile

English :

A very easy route that highlights the exceptional richness of the Arcier site (springs and aqueduct)

Deutsch :

Sehr leichte Strecke, die die außergewöhnlichen Reichtümer des Ortes Arcier (Quellen und Aquädukt) aufwertet

Italiano :

Un percorso molto facile che mette in evidenza le eccezionali ricchezze del sito di Arcier (sorgenti e acquedotto)

Español :

Recorrido muy fácil que pone de relieve los valores excepcionales del sitio de Arcier (fuentes y acueducto)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data