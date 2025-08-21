Circuit VTT Sur la piste des mégalithes et des troglodytes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit VTT Sur la piste des mégalithes et des troglodytes

Circuit VTT Sur la piste des mégalithes et des troglodytes 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Dolmens, menhirs, maisons troglodytes et patrimoine rural se découvrent au fil d’un parcours vallonné qui ravira les amateurs de VTT.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Dolmens, menhirs, troglodyte houses and rural heritage can all be discovered along an undulating route that will delight mountain bikers.

Deutsch :

Dolmen, Menhire, Höhlenwohnungen und ländliches Kulturerbe lassen sich auf einer hügeligen Strecke entdecken, die auch Mountainbike-Fans begeistern wird.

Italiano :

Dolmen, menhir, case trogloditiche e patrimonio rurale sono tutti da scoprire lungo un percorso collinare che farà la gioia degli appassionati di mountain bike.

Español :

Dólmenes, menhires, casas trogloditas y patrimonio rural se pueden descubrir a lo largo de una ruta montañosa que hará las delicias de los ciclistas de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime