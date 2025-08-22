Cœur de France à vélo Tours Indre-et-Loire

Cœur de France à vélo En VTC

Un irrésistible voyage au centre de la France. Vous suivrez le fil bleu du Cher qui saute les barrages à aiguilles, puis celui du Canal de Berry. Il est tout plat, facile à parcourir en famille, idéal pour lâcher prise et ouvrir ses sens aux découvertes rebondissantes entre amis.

English : Heart of France by bike

An irresistible journey to the center of France. You will follow the blue thread of the Cher river which jumps over the needle dams, then that of the Canal de Berry. It is all flat, easy to walk with your family, ideal for letting go and opening your senses to bouncing discoveries with friends.

Deutsch : Mit dem Fahrrad durch das Herz Frankreichs

Eine unwiderstehliche Reise durch das Zentrum Frankreichs. Sie folgen dem blauen Faden des Cher, der über die Nadelwehre springt, und dann dem des Canal de Berry. Er ist ganz flach, leicht mit der ganzen Familie zu befahren und ideal, um loszulassen und die Sinne für hüpfende Entdeckungen mit Freund

Italiano :

Un viaggio irresistibile nel centro della Francia. Seguirete il filo blu dello Cher, che salta le dighe ad ago, e poi il Canal de Berry. È tutto pianeggiante, facile da percorrere con la famiglia, ideale per lasciarsi andare e aprire i sensi a scoperte rimbalzanti con gli amici.

Español : Corazón de Francia en bicicleta

Un viaje irresistible al centro de Francia. Seguirá el hilo azul del Cher, que salta por encima de las presas de agujas, y luego el del Canal de Berry. Es todo llano, fácil de recorrer con la familia, ideal para dejarse llevar y abrir los sentidos a los descubrimientos con los amigos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire