Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Charente Angoulême Charente

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Charente 21 rue d’Iena 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine
Le Comité possède une boutique donnant accès à une multitude de cartes IGN, topoguides et fiches randos.
https://www.charente-ffrandonnee.com/ +33 5 45 38 94 48
English :
The Comité has a store offering a wide range of IGN maps, topoguides and hiking information sheets.
Deutsch :
Das Komitee besitzt einen Shop, der Zugang zu einer Vielzahl von IGN-Karten, Topoguides und Wanderkarten bietet.
Italiano :
Il Comité dispone di un negozio che offre un’ampia gamma di mappe IGN, topoguide e schede escursionistiche.
Español :
El Comité dispone de una tienda que ofrece una amplia gama de mapas del IGN, topoguías y hojas informativas sobre senderismo.
