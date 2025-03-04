Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Charente Angoulême Charente

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Charente 21 rue d’Iena 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

Le Comité possède une boutique donnant accès à une multitude de cartes IGN, topoguides et fiches randos.

https://www.charente-ffrandonnee.com/ +33 5 45 38 94 48

English :

The Comité has a store offering a wide range of IGN maps, topoguides and hiking information sheets.

Deutsch :

Das Komitee besitzt einen Shop, der Zugang zu einer Vielzahl von IGN-Karten, Topoguides und Wanderkarten bietet.

Italiano :

Il Comité dispone di un negozio che offre un’ampia gamma di mappe IGN, topoguide e schede escursionistiche.

Español :

El Comité dispone de una tienda que ofrece una amplia gama de mapas del IGN, topoguías y hojas informativas sobre senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme