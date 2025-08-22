Compiègne à Pierrefonds par St Jean aux Bois Compiègne Oise

Compiègne à Pierrefonds par St Jean aux Bois En VTC

Compiègne à Pierrefonds par St Jean aux Bois Gare de Compiègne 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

La piste cyclable N°2 vous permettra de découvrir la majestueuse forêt domaniale de Compiègne ainsi que des villages de caractère tels que Saint-Jean-aux-Bois et Pierrefonds.

English : Compiègne à Pierrefonds par St Jean aux Bois

The N°2 cycle path takes you through the majestic Compiègne state forest, as well as picturesque villages such as Saint-Jean-aux-Bois and Pierrefonds.

Deutsch : Compiègne à Pierrefonds par St Jean aux Bois

Auf dem Radweg Nr. 2 können Sie den majestätischen Staatswald von Compiègne sowie charaktervolle Dörfer wie Saint-Jean-aux-Bois und Pierrefonds entdecken.

Italiano :

La pista ciclabile n. 2 vi porterà attraverso la maestosa foresta nazionale di Compiègne, oltre a villaggi caratteristici come Saint-Jean-aux-Bois e Pierrefonds.

Español : Compiègne à Pierrefonds par St Jean aux Bois

La ruta ciclista nº 2 le llevará por el majestuoso bosque nacional de Compiègne, así como por pueblos con carácter como Saint-Jean-aux-Bois y Pierrefonds.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France