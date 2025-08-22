Crêtes du Mont Charvet Courchevel Savoie
Crêtes du Mont Charvet
Crêtes du Mont Charvet 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ce sentier aérien arpente les dolines et offre un panorama remarquable.
Au Biol, vous remarquerez une pierre, vestige de l’ancien refuge emporté par une avalanche en 1999.
English : Crêtes du Mont Charvet
This high-level walk takes you past sinkholes and offers amazing panoramic views.
When you get to Le Biol, you’ll see a stone the remains of the old mountain hut that was carried away by an avalanche in 1999.
Deutsch : Crêtes du Mont Charvet
Dieser luftige Pfad führt durch die Dolinen und bietet ein bemerkenswertes Panorama.
In Le Biol fällt Ihnen ein Stein auf, der von der alten Hütte übrig geblieben ist, die 1999 von einer Lawine weggespült wurde.
Italiano :
Questo sentiero aereo si snoda tra le doline, offrendo un panorama notevole.
A Biol, noterete un sasso, resto del vecchio rifugio spazzato via da una valanga nel 1999.
Español : Crêtes du Mont Charvet
Este sendero aéreo serpentea entre las dolinas, ofreciendo un panorama extraordinario.
En Biol, observará una piedra, los restos del antiguo refugio que fue arrasado por una avalancha en 1999.
