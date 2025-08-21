Cyclotourisme Le Col de Verlac Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Cyclotourisme Le Col de Verlac

Cyclotourisme Le Col de Verlac 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie

Pour les amoureux des cols voici un beau circuit de 80 km avec un passage par le col de Verlac et une arrivée sur les plateaux de l’Aubrac. A faire au printemps durant la floraison ou à l’automne pour ses couleurs.

http://www.tourisme-aveyron.com/fr/circuits-itineraires/velo/verlac.php

English :

For lovers of the passes, here is a beautiful 80 km circuit with a passage through the Col de Verlac and an arrival on the Aubrac plateaus. To be done in spring during the flowering or in autumn for its colors.

Deutsch :

Für die Liebhaber von Pässen gibt es hier eine schöne 80 km lange Strecke, die über den Col de Verlac führt und auf den Hochebenen von Aubrac endet. Machen Sie sie im Frühling während der Blütezeit oder im Herbst wegen ihrer Farbenpracht.

Italiano :

Per gli amanti dei passi, ecco un bellissimo circuito di 80 km con passaggio attraverso il passo del Verlac e arrivo sugli altipiani di Aubrac. Da fare in primavera durante la stagione di fioritura o in autunno per i suoi colori.

Español :

Para los amantes de los puertos, se trata de un hermoso circuito de 80 km con paso por el puerto de Verlac y llegada a las mesetas de Aubrac. Se debe hacer en primavera durante la época de floración o en otoño por sus colores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-23 par ADT Aveyron