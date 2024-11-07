Dans la roue de Lawrence d’Arabie Etape 3 Périgueux-Hautefort Périgueux Dordogne

En 1908, un jeune étudiant anglais, T E Lawrence, se passionne pour l’Époque médiévale. Il décide de faire le tour de France à vélo sur la piste de Richard Coeur de Lion .Suivez son itinéraire et allez à la rencontre des monuments et des personnages qui l’ont attiré ici.

In 1908, a young English student, T E Lawrence, developed a passion for the Medieval Period. He decided to cycle around France on the trail of Richard the Lionheart, following his itinerary and meeting the monuments and characters that attracted him here.

Im Jahr 1908 begeisterte sich der junge englische Student T E Lawrence für das Mittelalter. Er beschloss, auf den Spuren von Richard Löwenherz mit dem Fahrrad durch Frankreich zu fahren.

Nel 1908, un giovane studente inglese, T E Lawrence, rimase affascinato dal periodo medievale. Decise di percorrere la Francia in bicicletta sulle tracce di Riccardo Cuor di Leone, seguendo il suo itinerario e incontrando i monumenti e i personaggi che lo avevano attirato qui.

En 1908, un joven estudiante inglés, T E Lawrence, quedó fascinado con la época medieval. Decidió recorrer Francia en bicicleta siguiendo la pista de Ricardo Corazón de León, siguiendo su itinerario y conociendo los monumentos y personajes que le habían atraído.

