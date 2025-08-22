Dans les Vignes de Glanes Bretenoux Lot
Dans les Vignes de Glanes Bretenoux Lot vendredi 1 mai 2026.
Dans les Vignes de Glanes
Dans les Vignes de Glanes 46130 Bretenoux Lot Occitanie
Durée : 210 Distance : 12500.0 Tarif :
La balade fleure bon la richesse du terroir en serpentant à travers le vignoble et les vergers de noyers.
En 893, dans le cartulaire de l’abbaye de Beaulieu, est mentionné au lieu de Glanes, un domaine agricole déjà planté de vignes ! De nos jours, le modeste vignoble planté sur les pentes du village est un des plus petits vins de pays de France, une trentaine d’hectares cultivés amoureusement par huit producteurs associés
English :
The walk, winding through vineyards and walnut orchards, smacks of the richness of the terroir.
In 893, the cartulary of Beaulieu Abbey mentions a vineyard at Glanes! Today, the modest vineyard planted on the village slopes is one of the smallest vins de pays in France, covering some 30 hectares lovingly cultivated by eight associated producers
Deutsch :
Die Wanderung führt durch Weinberge und Nussbaumplantagen und vermittelt einen Eindruck vom Reichtum der Region.
Im Jahr 893 wurde im Kartular der Abtei von Beaulieu im Ort Glanes ein landwirtschaftliches Anwesen erwähnt, das bereits mit Weinreben bepflanzt war! Heute ist der bescheidene Weinberg an den Hängen des Dorfes einer der kleinsten Landweine Frankreichs, etwa 30 Hektar, die von acht zusammengeschlossenen Weinbauern liebevoll bewirtschaftet werden
Italiano :
La passeggiata, che si snoda tra vigneti e noceti, è piena della ricchezza della regione.
Nell’893, il cartulario dell’Abbazia di Beaulieu menziona un vigneto a Glanes! Oggi, il modesto vigneto piantato sulle pendici del villaggio è uno dei più piccoli vins de pays di Francia, con circa trenta ettari coltivati con amore da otto produttori associati
Español :
El paseo, que serpentea entre viñedos y huertos de nogales, está lleno de la riqueza de la región.
En 893, el cartulario de la abadía de Beaulieu menciona un viñedo en Glanes Hoy en día, el modesto viñedo plantado en las laderas del pueblo es uno de los vins de pays más pequeños de Francia, con unas treinta hectáreas cultivadas con mimo por ocho productores asociados
