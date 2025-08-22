Sur les Terres des Barons de Castelnau Bretenoux Lot
Sur les Terres des Barons de Castelnau Bretenoux Lot vendredi 1 mai 2026.
Sur les Terres des Barons de Castelnau
Sur les Terres des Barons de Castelnau 46130 Bretenoux Lot Occitanie
Durée : 120 Distance : 6800.0 Tarif :
Un chemin dominé presque en permanence par la puissante silhouette du château de Castelnau
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A path overlooks? almost permanently, the mighty silhouette of Castelnau castle
Deutsch :
Ein Weg überragt? fast ständig die mächtige Silhouette des Schlosses Castelnau
Italiano :
Un sentiero domina quasi perennemente la possente sagoma del castello di Castelnau
Español :
Un camino dominado… casi permanentemente por la poderosa silueta del castillo de Castelnau
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot