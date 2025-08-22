Sur les Terres des Barons de Castelnau Bretenoux Lot

Sur les Terres des Barons de Castelnau

Sur les Terres des Barons de Castelnau 46130 Bretenoux Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 6800.0 Tarif :

Un chemin dominé presque en permanence par la puissante silhouette du château de Castelnau

English :

A path overlooks? almost permanently, the mighty silhouette of Castelnau castle

Deutsch :

Ein Weg überragt? fast ständig die mächtige Silhouette des Schlosses Castelnau

Italiano :

Un sentiero domina quasi perennemente la possente sagoma del castello di Castelnau

Español :

Un camino dominado… casi permanentemente por la poderosa silueta del castillo de Castelnau

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot