Vignes et Vallons Bretenoux Lot

Vignes et Vallons

Vignes et Vallons 46130 Bretenoux Lot Occitanie

Durée : 150 Distance : 20000.0 Tarif :

Au départ de la Bastide de Bretenoux, ce circuit vous permettra de découvrir le vignoble des coteaux de Glanes, l’un des plus petits de France

English :

Departing from the Bastide de Bretenoux, this tour takes you through the vineyards of the Coteaux de Glanes, one of the smallest in France

Deutsch :

Diese Tour beginnt in der Bastide von Bretenoux und führt Sie durch das Weinanbaugebiet der Coteaux de Glanes, eines der kleinsten in Frankreich

Italiano :

Partendo dalla Bastide de Bretenoux, questo tour vi porterà attraverso i vigneti del Coteaux de Glanes, uno dei più piccoli di Francia

Español :

Con salida de la Bastide de Bretenoux, esta excursión le llevará por los viñedos de los Coteaux de Glanes, uno de los más pequeños de Francia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot