Vignes et Vallons Bretenoux Lot
Vignes et Vallons Bretenoux Lot vendredi 1 mai 2026.
Vignes et Vallons
Vignes et Vallons 46130 Bretenoux Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 20000.0 Tarif :
Au départ de la Bastide de Bretenoux, ce circuit vous permettra de découvrir le vignoble des coteaux de Glanes, l’un des plus petits de France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Departing from the Bastide de Bretenoux, this tour takes you through the vineyards of the Coteaux de Glanes, one of the smallest in France
Deutsch :
Diese Tour beginnt in der Bastide von Bretenoux und führt Sie durch das Weinanbaugebiet der Coteaux de Glanes, eines der kleinsten in Frankreich
Italiano :
Partendo dalla Bastide de Bretenoux, questo tour vi porterà attraverso i vigneti del Coteaux de Glanes, uno dei più piccoli di Francia
Español :
Con salida de la Bastide de Bretenoux, esta excursión le llevará por los viñedos de los Coteaux de Glanes, uno de los más pequeños de Francia
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot