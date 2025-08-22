De Falière au Bois de la Chapelle Revin Ardennes
De Falière au Bois de la Chapelle
De Falière au Bois de la Chapelle 08500 Revin Ardennes Grand Est
Durée : Distance : 6000.0 Tarif :
Sur une thématique nature ou patrimoine , les tableaux vous invitent à découvrir la variétés des richesses du territoire. Départ Quai Quinet La grande Arduinna Sylva. Panneau 1 Le rivage d’en bas. Panneau 2 La terre en mouvement. Panneau 3 Légende de la Pierre Haussée. Panneau 4 Une flore culinaire et médicinale. Panneau 5 L’énergie d’un ruisseau. Panneau 6 Canaliser la Meuse. Panneau 7 Métiers d’autrefois en forêt. Panneau 8 Oiseaux remarquables. Panneau 9 Peuple des forêts. Circuit de 6 km Difficulté: MoyenDurée: 2 heuresDénivelé: 40 mètres
+33 3 24 42 92 42
English :
On a nature or heritage theme, the paintings invite you to discover the variety of the region’s riches. Departure Quai Quinet The great Arduinna Sylva. Panel 1: The shore below. Panel 2: The earth in motion. Panel 3: Legend of the Pierre Haussée. Panel 4: Culinary and medicinal flora. Panel 5: The energy of a stream. Panel 6: Channelling the Meuse. Panel 7: Old-time forest trades. Panel 8: Remarkable birds. Panel 9: Forest people. 6 km circuit Difficulty: MediumDuration: 2 hoursElevation: 40 meters
Deutsch :
Zu einem Thema wie Natur oder Kulturerbe laden die Bilder Sie dazu ein, die Vielfalt der Reichtümer des Territoriums zu entdecken. Start Quai Quinet Die große Arduinna Sylva. Tafel 1: Das Ufer von unten. Tafel 2: Die Erde in Bewegung. Tafel 3: Legende von La Pierre Haussée. Tafel 4: Eine kulinarische und medizinische Flora. Tafel 5: Die Energie eines Baches. Tafel 6: Kanalisierung der Maas. Tafel 7: Frühere Berufe im Wald. Tafel 8: Bemerkenswerte Vögel. Tafel 9: Menschen des Waldes. 6 km langer Rundweg Schwierigkeitsgrad: Mittel Dauer: 2 Stunden Höhenunterschied: 40 Meter
Italiano :
Basati su un tema natura o patrimonio , i dipinti invitano a scoprire la varietà delle ricchezze della regione. Partenza da Quai Quinet: La grande Arduinna Sylva. Pannello 1: La riva sottostante. Pannello 2: La terra in movimento. Pannello 3: La leggenda di Pierre Haussée. Pannello 4: Flora culinaria e medicinale. Pannello 5: L’energia di un ruscello. Pannello 6: La canalizzazione della Mosa. Pannello 7: Gli antichi mestieri della foresta. Pannello 8: Uccelli straordinari. Pannello 9: Gli abitanti della foresta. Circuito di 6 km Difficoltà: mediaDurata: 2 oreAltezza: 40 metri
Español :
Basados en un tema naturaleza o patrimonio , los cuadros invitan a descubrir la variedad de las riquezas de la región. Salida desde el Quai Quinet: La gran Arduinna Sylva. Panel 1: La orilla abajo. Panel 2: La tierra en movimiento. Panel 3: Leyenda de la Pierre Haussée. Panel 4: Flora culinaria y medicinal. Panel 5: La energía de un arroyo. Panel 6: Canalización del Mosa. Panel 7: Antiguos oficios del bosque. Recuadro 8: Aves extraordinarias. Panel 9: Gente del bosque. Circuito de 6 km Dificultad: MediaDuración: 2 horasElevación: 40 metros
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-20 par Ardennes Tourisme