De Gueyze à Meylan, au fil de la Gueyze Sos Lot-et-Garonne

De Gueyze à Meylan, au fil de la Gueyze En VTT Difficulté moyenne

De Gueyze à Meylan, au fil de la Gueyze 47170 Sos Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11300.0 Tarif :

Le sable des Landes et l’argile des vallées, la forêt cultivée de pins et celle plus ancienne et plus sauvage, de chênes, de noisetiers et d’acacias, voici une balade contrastée au coeur de la nature.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : De Gueyze à Meylan, au fil de la Gueyze

The sand of the Landes and the clay of the valleys, the cultivated forest of pines and the older and wilder forest of oaks, hazelnuts and acacias, here is a contrasting walk in the heart of nature.

Deutsch : De Gueyze à Meylan, au fil de la Gueyze

Der Sand der Landes und der Lehm der Täler, der kultivierte Kiefernwald und der ältere und wildere Wald mit Eichen, Haselnusssträuchern und Akazien dies ist ein kontrastreicher Spaziergang im Herzen der Natur.

Italiano :

La sabbia delle Landes e l’argilla delle valli, la pineta coltivata e la foresta più antica e selvaggia di querce, noccioli e acacie: una passeggiata di contrasti nel cuore della natura.

Español : De Gueyze à Meylan, au fil de la Gueyze

La arena de las Landas y la arcilla de los valles, el pinar cultivado y el bosque más antiguo y salvaje de robles, avellanos y acacias, es un paseo de contrastes en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine