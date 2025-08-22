Sos, la promenade de Campet Sos Lot-et-Garonne

Sos, la promenade de Campet A cheval Facile

Sos, la promenade de Campet 47170 Sos Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7900.0 Tarif :

Sos évoque une calme bourgade de campagne prospère. Petites rues aux façades marquées par le temps, musée lapidaire et larges places accueillantes plantées de grands arbres méritent une visite.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sos, la promenade de Campet

Sos evokes a quiet, prosperous country town. Small streets with facades marked by time, a lapidary museum and large welcoming squares planted with tall trees are worth a visit.

Deutsch : Sos, la promenade de Campet

Sos erinnert an ein ruhiges, wohlhabendes Landstädtchen. Kleine Gassen mit verwitterten Fassaden, ein Lapidarmuseum und breite, einladende Plätze mit hohen Bäumen sind einen Besuch wert.

Italiano :

Sos è una tranquilla e prospera cittadina di campagna. Meritano una visita le piccole strade con le facciate segnate dal tempo, il museo lapidario e le ampie e accoglienti piazze con grandi alberi.

Español : Sos, la promenade de Campet

Sos es una tranquila y próspera ciudad rural. Pequeñas calles con fachadas marcadas por el tiempo, un museo lapidario y amplias y acogedoras plazas plantadas con grandes árboles merecen una visita.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine