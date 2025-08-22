De Sos à Poudenas sur le chemin de Gélise Sos Lot-et-Garonne

De Sos à Poudenas sur le chemin de Gélise A pieds Difficile

Cette verte vallée étroite et encaissée recèle des trésors de surprises des cités à la personnalité affirmée, une végétation riche et luxuriante. Pour les découvrir, suivez l’ancienne voie ferrée de Sos à Mézin.

This narrow and deep green valley conceals treasures of surprises: towns with a strong personality, rich and luxuriant vegetation. To discover them, follow the old railway line from Sos to Mézin.

Dieses grüne, enge und tief eingeschnittene Tal birgt Schätze voller Überraschungen: Städte mit ausgeprägter Persönlichkeit und eine reiche und üppige Vegetation. Um sie zu entdecken, folgen Sie der alten Eisenbahnstrecke von Sos nach Mézin.

Questa valle stretta e verde nasconde un tesoro di sorprese: città dalla forte personalità e una vegetazione ricca e rigogliosa. Per scoprirli, seguite la vecchia linea ferroviaria da Sos a Mézin.

Este estrecho y verde valle esconde un tesoro de sorpresas: pueblos con fuerte personalidad y una rica y exuberante vegetación. Para descubrirlas, siga la antigua línea de ferrocarril de Sos a Mézin.

