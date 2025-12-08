De la forêt de Compiègne au fil de l’Oise Compiègne Oise

De la forêt de Compiègne au fil de l’Oise

De la forêt de Compiègne au fil de l’Oise Place de la Gare 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 92000.0 Tarif :

De la gare de Compiègne (à 40 minutes de Paris-Nord), cet itinéraire propose un dépaysement total en mixant atmosphères fluviale et forestière.

Vous passez par les allées roulantes de la forêt de Compiègne, tandis que les étangs de Pimprez annoncent les ruines sublimes de l’abbaye de Chiry-Ourscamp, fondée il y a 900 ans. La suite du parcours emprunte la forêt de Laigue, à nouveau celle de Compiègne, puis Choisy-au-Bac et les bords de l’Aisne et de l’Oise.

Vous poursuivez direction sud-ouest jusqu’à la gare de Pont-Sainte-Maxence (à 40 minutes de Paris-Nord) sur la parfaite piste cyclable discontinue de l’EuroVélo 3, rive gauche de l’Oise, et à travers les zones humides de Verberie et de Pontpoint. Juste avant le point final, ne manquez pas la magnifique abbaye de Moncel.

Pour cet itinéraire, prévoyez un VTC, un VTT ou un vélo gravel. Si vous souhaitez raccourcir le parcours, vous avez l’option de retourner directement à la gare de Compiègne après Choisy-au-Bac.

English : De la forêt de Compiègne au fil de l’Oise

From Compiègne station (40 minutes from Paris-Nord), this route offers a complete change of scenery, combining river and forest atmospheres.

You pass through the rolling lanes of the Compiègne forest, while the Pimprez ponds announce the sublime ruins of the Chiry-Ourscamp abbey, founded 900 years ago. The rest of the route takes in the Laigue forest, the Compiègne forest again, then Choisy-au-Bac and the banks of the Aisne and Oise rivers. ?

Continue south-west to Pont-Sainte-Maxence station (40 minutes from Paris-Nord) on the perfect discontinuous EuroVélo 3 cycle path on the left bank of the Oise, and through the wetlands of Verberie and Pontpoint. Just before the final stop, don’t miss the magnificent Moncel Abbey…

For this itinerary, bring a mountain bike or a gravel bike. If you wish to shorten the route, you have the option of returning directly to Compiègne station after Choisy-au-Bac.

Deutsch : De la forêt de Compiègne au fil de l’Oise

Vom Bahnhof Compiègne (40 Minuten von Paris-Nord entfernt) aus bietet diese Route eine völlige Abwechslung, indem sie Fluss- und Waldatmosphäre miteinander verbindet.

Sie fahren durch die rollenden Alleen des Waldes von Compiègne, während die Teiche von Pimprez die erhabenen Ruinen der Abtei von Chiry-Ourscamp ankündigen, die vor 900 Jahren gegründet wurde. Die weitere Strecke führt durch den Wald von Laigue, wieder durch den Wald von Compiègne, dann nach Choisy-au-Bac und an die Ufer der Aisne und der Oise. ?

Weiter geht es in südwestlicher Richtung bis zum Bahnhof von Pont-Sainte-Maxence (40 Minuten von Paris-Nord entfernt) auf dem perfekten unterbrochenen Radweg EuroVélo 3 am linken Ufer der Oise und durch die Feuchtgebiete von Verberie und Pontpoint. Kurz vor dem Endpunkt sollten Sie sich die wunderschöne Abtei von Moncel nicht entgehen lassen. ?

Für diese Route sollten Sie ein Mountainbike, Trekkingrad oder Gravelbike mitbringen. Wenn Sie die Strecke abkürzen möchten, haben Sie die Option, nach Choisy-au-Bac direkt zum Bahnhof von Compiègne zurückzukehren.

Italiano :

Dalla stazione di Compiègne (40 minuti da Parigi-Nord), questo percorso offre un completo cambiamento di scenario, combinando atmosfere fluviali e forestali.

Si attraversano le dolci stradine della foresta di Compiègne, mentre gli stagni di Pimprez annunciano le sublimi rovine dell’abbazia di Chiry-Ourscamp, fondata 900 anni fa. Il resto dell’itinerario si snoda nella foresta di Laigue, di nuovo nella foresta di Compiègne, poi a Choisy-au-Bac e sulle rive dei fiumi Aisne e Oise. ?

Si prosegue verso sud-ovest fino alla stazione di Pont-Sainte-Maxence (40 minuti da Paris-Nord) sulla pista ciclabile EuroVélo 3, perfettamente discontinua, sulla riva sinistra dell’Oise e attraverso le zone umide di Verberie e Pontpoint. Poco prima dell’ultima tappa, non perdetevi la magnifica Abbazia di Moncel?

Per questo itinerario, portate con voi una mountain bike o una bici da corsa. Se volete abbreviare il percorso, potete tornare direttamente alla stazione di Compiègne dopo Choisy-au-Bac.

Español : De la forêt de Compiègne au fil de l’Oise

Desde la estación de Compiègne (a 40 minutos de París-Nord), esta ruta ofrece un cambio total de escenario, combinando ambientes fluviales y forestales.

Se atraviesan las onduladas calles del bosque de Compiègne, mientras que los estanques de Pimprez anuncian las sublimes ruinas de la abadía de Chiry-Ourscamp, fundada hace 900 años. El resto del recorrido pasa por el bosque de Laigue, de nuevo el bosque de Compiègne, luego Choisy-au-Bac y las orillas de los ríos Aisne y Oise. ?

Continúe en dirección suroeste hasta la estación de Pont-Sainte-Maxence (a 40 minutos de París-Nord) por el perfecto carril bici discontinuo EuroVélo 3, por la orilla izquierda del Oise y atravesando los humedales de Verberie y Pontpoint. Justo antes de la última parada, no se pierda la magnífica Abadía de Moncel?

Para este itinerario, lleve una bicicleta de montaña o de gravilla. Si desea acortar el recorrido, tiene la opción de regresar directamente a la estación de Compiègne después de Choisy-au-Bac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France