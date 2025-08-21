De l’eau à la lumière Cuzion Indre
De l’eau à la lumière Cuzion Indre vendredi 1 mai 2026.
De l’eau à la lumière A pieds
De l’eau à la lumière Rue de l’Eglise 36190 Cuzion Indre Centre-Val de Loire
Durée : 180 Distance : 12200.0 Tarif :
Vertigineux ! Le sentier évolue 60 m au dessus de la Creuse et la vue porte très loin.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289483-de-l-eau-a-la-lumiere +33 2 54 47 43 69
English :
Vertiginous! The trail climbs 60 m above the Creuse river and the view is very far away.
Deutsch :
Schwindelerregend hoch! Der Pfad verläuft 60 m über dem Fluss Creuse und die Aussicht reicht sehr weit.
Italiano :
Vertiginoso! Il sentiero passa a 60 m sopra la Creuse e la vista è molto ampia.
Español :
¡Vertiginoso! El sendero pasa a 60 m por encima del Creuse y la vista es muy lejana.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire