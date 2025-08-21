De Loubressac aux abords de la Dordogne Loubressac Lot
De Loubressac aux abords de la Dordogne Loubressac Lot vendredi 1 mai 2026.
De Loubressac aux abords de la Dordogne
46130 Loubressac Lot Occitanie
Durée : 150 Distance : 39000.0 Tarif :
Plus beau village de France, Loubressac, accueille le départ de ce parcours gravel
English :
Loubressac, France’s most beautiful village, is the starting point for this gravel course
Deutsch :
Loubressac, das schönste Dorf Frankreichs, empfängt den Start dieser Gravel-Strecke
Italiano :
Loubressac, il più bel villaggio della Francia, è il punto di partenza di questo percorso sterrato
Español :
Loubressac, el pueblo más bonito de Francia, es el punto de partida de este recorrido de grava
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot