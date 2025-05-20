Nos Plus Beaux Villages Loubressac Lot

Ce circuit remarquable vous emmène de découverte en découverte, sur le rebord du causse de Gramat ou au pied des falaises calcaires profondément entaillées par le ruisseau du Toire qui surgit en cascade à une hauteur de 30m.

Deux des Plus Beaux Villages de France du Lot, Loubressac et Autoire sont distants de quelques kilomètres. Loubressac, construit sur une proue rocheuse qui domine, tel un belvédère, la Vallée de la Dordogne, se repère de très loin. Autoire se niche au pied des falaises calcaires du causse de Gramat profondément entaillé par le ruisseau d’Autoire qui surgit en cascade. Entre les deux se trouvent les ruines du château des Anglais.

This walk takes you to see two of the « Most Beautiful Villages in France » Loubressac, perched on its promontory with an unrivalled view over the Cère, Bave and Dordogne valleys ; then Autoire, the picturesque village itself, the impressive bay of cliffs above it and its waterfall (make a small detour if you want to see it from below, because this round walk does not pass that way.) You’ll see the cliffs and the ruins of the « Château de Anglais » (fortification built into the cliff), plus the Gramat Causse with its stony paths, dry stone walls, dolmen, dry stone huts.. A sharp descent, a climb which requires a bit of effort all part of an unforgettable walk providing unique views !

Dieser bemerkenswerte Rundweg führt Sie von einer Entdeckung zur nächsten, am Rand der Causse de Gramat oder am Fuß der Kalksteinfelsen, die tief vom Bach Toire eingeschnitten sind, der in einem Wasserfall aus einer Höhe von 30 m hervorbricht.

Zwei der « Schönsten Dörfer Frankreichs » im Departement Lot, Loubressac und Autoire, liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Loubressac wurde auf einem Felsvorsprung erbaut, der wie ein Belvedere das Tal der Dordogne überragt, und ist schon von weitem zu erkennen. Autoire schmiegt sich an den Fuß der Kalksteinfelsen der Causse de Gramat, die von dem kaskadenartigen Bach Autoire tief eingeschnitten werden. Dazwischen liegen die Ruinen des Schlosses der Engländer.

Questo circuito straordinario vi porta da una scoperta all’altra, sul bordo del Causse de Gramat o ai piedi delle falesie calcaree profondamente incise dal torrente Toire che scende a 30 metri di altezza.

Due dei « Villaggi più belli di Francia » nel Lot, Loubressac e Autoire, distano solo pochi chilometri l’uno dall’altro. Loubressac, costruita su una prua rocciosa che domina la valle della Dordogna come un bellissimo fiume, è visibile da grande distanza. Autoire si trova ai piedi delle falesie calcaree del Causse de Gramat, profondamente incise dal torrente Autoire che scende a cascata. Tra i due si trovano le rovine dello Château des Anglais.

Este notable circuito le lleva de un descubrimiento a otro, al borde del Causse de Gramat o al pie de los acantilados calcáreos profundamente cortados por el arroyo de la Toire que se precipita en cascada hasta una altura de 30 m.

Dos de los « Pueblos más bonitos de Francia » en el Lot, Loubressac y Autoire, están a pocos kilómetros de distancia. Loubressac, construida sobre una proa rocosa que domina el valle de la Dordoña como un hermoso río, se puede ver desde una gran distancia. Autoire se encuentra al pie de los acantilados calcáreos de la Causse de Gramat, profundamente cortados por el arroyo de Autoire que baja en cascada. Entre ambos se encuentran las ruinas del Castillo de los Ingleses.

