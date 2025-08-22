De Marseille à La Ciotat par la route des Crêtes Marseille Bouches-du-Rhône

De Marseille à La Ciotat par la route des Crêtes

De Marseille à La Ciotat par la route des Crêtes Plages du Prado 13055 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 35000.0 Tarif :

Une belle route de 35km en voiture. Vous longez le Parc National des Calanques, en prenant de la hauteur au dessus de Marseille, de Cassis et La Ciotat. Des crêtes à couper le souffle.

English :

A beautiful 35km drive. You go along the National Park of Calanques, taking height above Marseille, Cassis and La Ciotat. Breathtaking ridges.

Deutsch :

Eine schöne Strecke von 35 km mit dem Auto. Sie fahren am Nationalpark Calanques entlang und gewinnen an Höhe über Marseille, Cassis und La Ciotat. Atemberaubende Bergkämme.

Italiano :

Un bellissimo percorso di 35 km. Percorrete il Parco Nazionale delle Calanques, ammirando la vista su Marsiglia, Cassis e La Ciotat. Creste mozzafiato.

Español :

Un hermoso viaje de 35 km. Recorrerá el Parque Nacional de las Calanques y disfrutará de las vistas de Marsella, Cassis y La Ciotat. Unas crestas impresionantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-08 par Provence Tourisme