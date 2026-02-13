Augmenter la productivité des TPE et PME avec l’IA, Webinaire, Marseille

Augmenter la productivité des TPE et PME avec l’IA Mardi 26 mai, 10h00 Webinaire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T10:00:00+02:00 – 2026-05-26T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T10:00:00+02:00 – 2026-05-26T11:00:00+02:00

Au programme :

Comprendre les bénéfices pratiques et accessibles de l’IA

Identifier les outils adaptés aux petites structures

Explorer des cas d’usage simples pour gagner en efficacité

Webinaire 8 rue neuve saint-martin marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cci-provence-alpes-cote-d-azur/augmenter-la-productivite-des-tpe-et-pme-avec-lia »}]

L’IA n’est pas réservée aux grandes entreprises ! Elle peut devenir un levier concret pour optimiser vos processus, réduire les tâches chronophages et libérer du temps pour ce qui compte vraiment.