Augmenter la productivité des TPE et PME avec l’IA, Webinaire, Marseille
Augmenter la productivité des TPE et PME avec l’IA, Webinaire, Marseille mardi 26 mai 2026.
Augmenter la productivité des TPE et PME avec l’IA Mardi 26 mai, 10h00 Webinaire Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T10:00:00+02:00 – 2026-05-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T10:00:00+02:00 – 2026-05-26T11:00:00+02:00
Au programme :
Comprendre les bénéfices pratiques et accessibles de l’IA
Identifier les outils adaptés aux petites structures
Explorer des cas d’usage simples pour gagner en efficacité
Webinaire 8 rue neuve saint-martin marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://app.livestorm.co/cci-provence-alpes-cote-d-azur/augmenter-la-productivite-des-tpe-et-pme-avec-lia »}]
L’IA n’est pas réservée aux grandes entreprises ! Elle peut devenir un levier concret pour optimiser vos processus, réduire les tâches chronophages et libérer du temps pour ce qui compte vraiment.